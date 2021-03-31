Экс-тренер молодёжной сборной России сравнил матч с Данией с финалом Евро-2021

Экс-тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов сравнил предстоящий матч с Данией с финалом Евро-2021.
«Сегодня финал для нашей молодёжки. Понятное дело – надо выигрывать. Волнение, конечно, присутствует после неудачного матча с французами. Но должен быть настрой на все 200%. Очень важно сыграть аккуратно в обороне. Дания физически сильная команда, они это доказали в матче с Францией и Исландией. Будет немного моментов, победит тот, кто не допустит ошибок и реализует свои моменты. Надо забивать два мяча, поэтому матч будет очень тяжёлым. Остаётся только болеть за наших сегодня. Наши ребята понимают, какая ответственность на них лежит.
Шансы на проход — 50/50. В любом случае сборная должна биться до последнего. Придётся рисковать – иначе не победим», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 31 марта 2021
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