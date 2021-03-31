УЕФА отменил ограничение по числу зрителей на трибунах

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пересмотрел решение от 1 октября 2020 года, сообщается на официальном сайте организации.
Напомним, согласно решению, вынесенному осенью прошлого года, было разрешено допустить зрителей на матчи в размере 30% от вместимости стадиона.
«Поскольку эпидемиологическая ситуация в 55 национальных ассоциациях УЕФА значительно разнится, решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной и/или государственной власти. Соответственно, ограничение УЕФА, разрешающее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется.
При этом УЕФА желает принять разумные и ответственные меры, чтобы минимизировать связанные с COVID-19 риски и учесть действующие транспортные ограничения. Поэтому исполком предложил оставить в силе решение от 1 октября 2020 года, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи в турнирах УЕФА, вплоть до финалов клубных соревнований в мае 2021 года, но не включая их», — говорится в заявлении УЕФА.
- 31 марта 2021
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