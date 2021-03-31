Тренер «Зенита»: отрыв от «Спартака» небольшой. Потерять его можно всего за два матча

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра поделился ожиданиями от игры команды после международной паузы.

«Будем надеяться, что этот перерыв на матчи сборных нам поможет. Восстановятся те футболисты, которые пока не играли, и наберут форму те, кто получил мало нагрузки в первых матчах этого года.



Совместные тренировки с „Зенитом-2“ и молодёжкой улучшают физическую готовность. В то же время мы смогли посмотреть на молодых игроков, которых в будущем можно привлекать к основному составу.



Поскольку „Зенит-2“ готовился к возобновлению сезона, а молодёжный состав — ко второму этапу своего первенства, с «Зенитом» тренировались те футболисты, которые работали с нами и раньше. В принципе, выглядели они очень неплохо. Будем надеяться, что эти ребята смогут получать больше игрового времени, а может, и пробиться в основной состав.

Отрыв от «Спартака» небольшой, потерять его можно всего за две игры, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы понимаем, что всё зависит от нас, постараемся максимально сконцентрироваться и набрать необходимые очки", — приводит слова де Оливейры пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в 23 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (44) — второй.