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Тренер «Зенита»: отрыв от «Спартака» небольшой. Потерять его можно всего за два матча

Тренер «Зенита»: отрыв от «Спартака» небольшой. Потерять его можно всего за два матча
Футбол / РПЛ 0
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра поделился ожиданиями от игры команды после международной паузы.

«Будем надеяться, что этот перерыв на матчи сборных нам поможет. Восстановятся те футболисты, которые пока не играли, и наберут форму те, кто получил мало нагрузки в первых матчах этого года.

Совместные тренировки с „Зенитом-2“ и молодёжкой улучшают физическую готовность. В то же время мы смогли посмотреть на молодых игроков, которых в будущем можно привлекать к основному составу.

Поскольку „Зенит-2“ готовился к возобновлению сезона, а молодёжный состав — ко второму этапу своего первенства, с «Зенитом» тренировались те футболисты, которые работали с нами и раньше. В принципе, выглядели они очень неплохо. Будем надеяться, что эти ребята смогут получать больше игрового времени, а может, и пробиться в основной состав.

Отрыв от «Спартака» небольшой, потерять его можно всего за две игры, поэтому ни в коем случае нельзя расслабляться. Мы понимаем, что всё зависит от нас, постараемся максимально сконцентрироваться и набрать необходимые очки", — приводит слова де Оливейры пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в 23 матчах набрал 48 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (44) — второй.

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