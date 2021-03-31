Тони Кроос поделился мнением о возможном бойкоте ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о возможном бойкоте чемпионата мира – 2022 в Катаре.
«Бойкот чемпионата мира в Катаре, вероятно, не решит таких проблем, как плохие условия труда и гомофобия. Думаю, что важно снова привлечь внимание к этим проблемам. Возможно, это улучшит ситуацию. Думаю, решение о проведении чемпионата мира в Катаре изначально было неправильным. Но вопрос о бойкоте обсуждается слишком поздно. Катар – это не футбольная страна, поэтому проводить там этот турнир нелогично.
Что касается условий труда, людям приходится работать без остановки при 50-градусной жаре. Они страдают от нехватки питьевой воды и хорошего питания. Это безумие, учитывая местные температуры. Над рабочими совершается насилие. Условия труда — одна из проблем, но нужно называть и другие проблемы своими именами. К примеру, гомосексуальность в Катаре является преступлением, такие люди преследуются по закону», — приводит слова Крооса Deutsche Welle.
- 31 марта 2021
-
17:33
-
16:19
-
14:45
-
14:31
-
13:52
-
11:33
-
10:29
-
09:53
-
09:40
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
03:58
-
03:21
-
03:08
-
02:41
-
02:24
-
01:51
-
01:35
-
01:09
-
01:08
-
01:01
-
00:59
-
00:45
-
00:33
-
00:25
-
00:18
-
00:10
-
00:02
- 30 марта 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:35
-
22:37