Тони Кроос поделился мнением о возможном бойкоте ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о возможном бойкоте чемпионата мира – 2022 в Катаре.



«Бойкот чемпионата мира в Катаре, вероятно, не решит таких проблем, как плохие условия труда и гомофобия. Думаю, что важно снова привлечь внимание к этим проблемам. Возможно, это улучшит ситуацию. Думаю, решение о проведении чемпионата мира в Катаре изначально было неправильным. Но вопрос о бойкоте обсуждается слишком поздно. Катар – это не футбольная страна, поэтому проводить там этот турнир нелогично.



Что касается условий труда, людям приходится работать без остановки при 50-градусной жаре. Они страдают от нехватки питьевой воды и хорошего питания. Это безумие, учитывая местные температуры. Над рабочими совершается насилие. Условия труда — одна из проблем, но нужно называть и другие проблемы своими именами. К примеру, гомосексуальность в Катаре является преступлением, такие люди преследуются по закону», — приводит слова Крооса Deutsche Welle.

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