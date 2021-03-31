Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-игрок «Спартака» летом покинет «Наполи»

Экс-игрок «Спартака» летом покинет «Наполи»
Футбол / Италия 0

Защитник «Наполи» Никола Максимович покинет итальянский клуб летом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Действующий контракт сербского футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2021 года, поэтому игрок покинет неаполитанский клуб на правах свободного агента. В услугах Максимовича заинтересованы такие клубы, как «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед», «Интер» и «Рома». Все вышеперечисленные клубы уже запросили информацию у агента защитника Фали Рамадани.

Напомним, Максимович был арендован московским «Спартаком» во второй половине сезона-2017/2018. За «Наполи» сербский защитник выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне Максимович принял участие в 16 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.

«Тоттенхэм» заинтересовался экс-защитником «Спартака»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021