Экс-игрок «Спартака» летом покинет «Наполи»
Защитник «Наполи» Никола Максимович покинет итальянский клуб летом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».
Действующий контракт сербского футболиста с «Наполи» рассчитан до лета 2021 года, поэтому игрок покинет неаполитанский клуб на правах свободного агента. В услугах Максимовича заинтересованы такие клубы, как «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед», «Интер» и «Рома». Все вышеперечисленные клубы уже запросили информацию у агента защитника Фали Рамадани.
Напомним, Максимович был арендован московским «Спартаком» во второй половине сезона-2017/2018. За «Наполи» сербский защитник выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне Максимович принял участие в 16 матчах итальянской Серии А и не отметился результативными действиями.
«Тоттенхэм» заинтересовался экс-защитником «Спартака»
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