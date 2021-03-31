«Зенит» потратил на вознаграждения посредникам в 2020 году более € 8 млн
Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте опубликовал данные по вознаграждениям, выплаченным футбольными клубами посредникам в 2020 году.
Согласно представленным данным, санкт-петербургский «Зенит» потратил на услуги агентов более € 8 млн (более 713 млн рублей). Расходы московского «Локомотива» на услуги посредников составили более € 5,6 млн (примерно 500 млн рублей). Казанский «Рубин» потратил на агентские услуги € 4,6 млн (около 407 млн рублей), а «Спартак» — € 4,5 млн (около 398 млн рублей), «Динамо» — более € 4,3 млн, ЦСКА — € 3 млн, «Ростов» — почти € 1,16 млн, «Краснодар» — более € 1,1 млн.
Общая сумма вознаграждений, заплаченная в 2020 году футболистами посредникам, составила 109,9 млн рублей.
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