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Ларссон — фанатам «Спартака»: давайте продолжать борьбу, чтобы вернуть трофей в Москву

Ларссон — фанатам «Спартака»: давайте продолжать борьбу, чтобы вернуть трофей в Москву
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал получение приза лучшему игроку марта по версии болельщиков красно-белых.

«Привет, красно-белая семья! Спасибо за то, что признали меня лучшим игроком месяца. В марте многое получилось у меня лично, но это было бы невозможно без команды и без вашей поддержки! Вы всегда рядом, что бы ни случилось. И это значит даже больше, чем вы думаете! Давайте вместе продолжать борьбу, чтобы вернуть трофей в Москву — где ему и место. Вперёд, «Спартак»!» — приводит слова Ларссона пресс-служба «Спартака».

Джордан набрал 38% в голосовании болельщиков «Спартака». В трёх мартовских матчах на счету Ларссона два дубля и одна голевая передача. В списке бомбардиров Российской Премьер-Лиги швед, забивший 12 голов, закрепился на третьем месте.

Болельщики «Спартака» признали игроком месяца Джордана Ларссона
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