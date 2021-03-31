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Черчесов — об эпизоде с Джикией и Фернандесом: может, во время игры что-то перепутали

Черчесов — об эпизоде с Джикией и Фернандесом: может, во время игры что-то перепутали
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал эпизод в матче 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 со Словакией (1:2), где Георгий Джикия и Марио Фернандес держали друг друга в моменте с голом словаков.

«Я с ними на эту тему ещё не говорил. Наверное, они сами удивились. Может, во время игры что-то перепутали там, схватили не того, кого надо – бывает. Другое дело, что это привело к неприятности, это расстроило. Тем более, перед игрой со Словакией мы долгое время уделяли стандартам, потому что, естественно, изучаем соперника и знаем, что в позиционной игре им сложно создавать моменты. Особенно когда Гамшика у них сейчас нет, который игру определял и вёл.

И вот стандарты. Они и с Мальтой с них забили. Мы на эту тему обращали пристальное внимание, концентрировали, но прозевали и пропустили гол. Вот это расстраивает», – сказал Черчесов в эфире «России 24».

Джикия и Марио Фернандес держали друг друга в моменте с голом словаков. Фото
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