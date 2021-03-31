Босния и Герцеговина — Франция: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 21:45

Сегодня, 31 марта, состоится матч сборных Боснии и Герцеговины и Франции. Встреча 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Грбавица» в Сараево (Босния и Герцеговина). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина — Франция.



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Ассистенты — Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — Массимилиано Иррати.



Босния и Герцеговина и Франция находятся в группе D отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Финляндия, Украина и Казахстан.



В эту международную паузу сборная Франции сыграла с Украиной (1:1) и Казахстаном (2:0), а Босния и Герцеговина провела матч с Финляндией (2:2).