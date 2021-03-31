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Германия — Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 21:45

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Германия — Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022 начнётся в 21:45
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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Сегодня, 31 марта, состоится матч сборных Германии и Северной Македонии. Встреча 3-го тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022 пройдёт на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Германия — Северная Македония.

Обслужит встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — Владимир Москалёв.

Германия и Северная Македония находятся в группе J отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Армения, Румыния, Исландия и Лихтенштейн.

В эту международную паузу сборная Германии сыграла с Исландией (3:0) и Румынией (1:0), а Северная Македония провела матчи с Румынией (2:3) и Лихтенштейном (5:0).

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