Тульский «Арсенал» намерен продлить контракт с защитником Бауэром

Тульский «Арсенал» планирует продлить контракт с немецким защитником Робертом Бауэром. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2021 года. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Проблемой в продлении контракта может стать высокая зарплата игрока. По нынешнему соглашению защитник получает около € 500 тыс. в год. Бауэр рассчитывает получить зарплату не меньше», — сказал источник «Чемпионату».
Бауэр перешёл в тульский «Арсенал» из бременского «Вердера» в 2019 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
Тульский «Арсенал» в 23 матчах набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021.
- 31 марта 2021
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