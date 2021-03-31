Черчесов: как быть с Сафоновым? Риторический вопрос, на который никто не ответит
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможность возвращения голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в национальную команду.
«Как быть с Сафоновым? Это риторический вопрос, на который никто никогда не ответит, потому что жизнь идёт, жизнь течёт и она свои вопросы ставит. Сегодня такая ситуация: сначала надо дождаться, когда он будет здоров, потом, самое главное, дождаться, когда будет готов. Потом мы от этого будем отталкиваться и уже делать выводы. Потому что команда есть команда. Любой игрок должен чувствовать себя комфортно и должен команде что-то давать. Тот же Дюпин был сейчас в сборной — такое ощущение, что он всю жизнь там был», – сказал Черчесов в эфире «России 24».
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