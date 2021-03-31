Клубы английской Премьер-лиги выплатили посредникам почти € 320 млн в сезоне-2020/2021
Клубы английской Премьер-лиги (АПЛ) в сезоне-2020/2021 выплатили посредникам более £ 272 млн (почти € 320 млн), сообщает BBC.
Согласно представленным данным, лондонский «Челси» потратил на выплаты агентам более £ 35,2 млн (более € 41 млн). Расходы «Манчестер Сити» на выплаты посредникам составили € 35,4 млн, «Манчестер Юнайтед» заплатил € 35 млн, «Ливерпуль» — € 25,4 млн. Меньше всех на выплаты агентам потратил «Вест Бромвич Альбион» (около € 5 млн).
«Манчестер Сити» в 30 матчах набрал 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Юнайтед» (57) и «Лестер Сити» (56). Лондонский «Челси» (51) — на четвёртом месте.
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