Черчесов: Дзюба сыграл очень прилично. Он приносит много пользы, даже если играет неярко

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре нападающего Артёма Дзюбы в мартовских матчах отборочного турнира чемпионата мира — 2022, который забил три гола в трёх встречах.



«Дзюба сыграл очень прилично. Даже когда он играет неярко, то приносит много пользы. Артём забил три мяча, выиграл много единоборств. Провести три игры за короткий срок на одном уровне очень сложно», — сказал Черчесов в эфире «России 24».

Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).