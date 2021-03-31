Черчесов — о Миранчуке: наверное, игрок Серии А должен давать фундаментальную энергию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в мартовских матчах национальной команды.
«Мы будем только рады, если Алексей будет постоянно включаться и давать результат. Наверное, и в клубе к нему есть такой вопрос. Что он играть умеет, мы знаем. Другое дело, наверное, игрок Серии А должен давать результат не только эпизодами, а давать фундаментальную, что ли, энергию, которая делала бы разницу между соперниками», — сказал Черчесов в эфире «России 24».
Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой первое место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. Между ними, на второй строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).
- 31 марта 2021
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