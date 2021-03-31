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Молодёжная сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2021

Молодёжная сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2021
Футбол / Сборная России 0
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В матче заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная России проиграла национальной команде Дании. Встреча проходила на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия) и завершилась со счётом 0:3.

Первый гол был забит на 10-й минуте после провала опорной зоны россиян. Йеспер Линдстрём сделал передачу в штрафную, Якоб Ларсен выскочил на ворота, качнул Александра Максименко и послал мяч в пустые ворота. На 11-й минуте после очередного провала в обороне Линдстрём с левого края вошёл в штрафную и прострелил центр, Андерс Драйер пробил в упор — мяч от ноги Максименко влетел в ворота россиян. На 90-й минуте Карло Хольс довёл счёт до разгромного.

Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогали ему ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Адам Фаркаш (Венгрия).

Сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф. Дания (9) располагается на первой строчке. Французы (6) заняли второе место. Замыкает квартет Исландия (0). Плей-офф Евро пройдёт летом этого года.

U21 ЧЕ-2021. Группа C
31 марта 2021, среда. 19:00 МСК
Дания U21
Окончен
3 : 0
Россия U21
1:0 Ларсен – 10'   2:0 Драйер – 11'   3:0 Хольс – 90'
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