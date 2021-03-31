Молодёжная сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2021

В матче заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная России проиграла национальной команде Дании. Встреча проходила на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия) и завершилась со счётом 0:3.
Первый гол был забит на 10-й минуте после провала опорной зоны россиян. Йеспер Линдстрём сделал передачу в штрафную, Якоб Ларсен выскочил на ворота, качнул Александра Максименко и послал мяч в пустые ворота. На 11-й минуте после очередного провала в обороне Линдстрём с левого края вошёл в штрафную и прострелил центр, Андерс Драйер пробил в упор — мяч от ноги Максименко влетел в ворота россиян. На 90-й минуте Карло Хольс довёл счёт до разгромного.
Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Маурицио Мариани. Помогали ему ассистенты Альберто Тегони и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Адам Фаркаш (Венгрия).
Сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф. Дания (9) располагается на первой строчке. Французы (6) заняли второе место. Замыкает квартет Исландия (0). Плей-офф Евро пройдёт летом этого года.
- 31 марта 2021
-
22:14
-
22:03
-
22:03
-
22:01
-
21:44
-
21:44
-
21:39
-
21:38
-
21:32
-
21:29
-
21:22
-
21:14
-
21:13
-
21:07
-
20:55
-
20:51
-
20:39
-
20:33
-
20:33
-
20:05
-
19:59
-
19:37
-
19:30
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:28
-
18:27
-
18:16
-
18:05
-
17:58