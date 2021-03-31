Крыховяк и Рыбусь — в стартовом составе сборной Польши на матч отбора ЧМ-2022 с Англией

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Польши на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Польша.
Сборная Англии: Поуп, Уолкер, Магуайр, Стоунс, Чилуэлл, Филлипс, Райс, Фоден, Маунт, Стерлинг, Кейн.
Сборная Польши: Щенсны, Гелик, Глик, Беднарек, Рыбусь, Модер, Крыховяк, Бережински, Зелиньски, Свидерский, Пёнтек.
Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Рогир Хониг и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Аллард Линдхут.
Англия и Польша находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Венгрия, Албания, Андорра и Сан-Марино.
- 31 марта 2021
-
20:39
-
20:33
-
20:33
-
20:05
-
19:59
-
19:37
-
19:30
-
19:16
-
19:15
-
19:12
-
19:11
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:28
-
18:27
-
18:16
-
18:05
-
17:58
-
17:44
-
17:39
-
17:33
-
17:33
-
17:16
-
17:14
-
16:57
-
16:56
-
16:46
-
16:42
-
16:31
-
16:19
-
16:16
-
16:14
-
16:00
-
15:59