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Крыховяк и Рыбусь — в стартовом составе сборной Польши на матч отбора ЧМ-2022 с Англией

Крыховяк и Рыбусь — в стартовом составе сборной Польши на матч отбора ЧМ-2022 с Англией
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы сборных Англии и Польши на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Польша.

Сборная Англии: Поуп, Уолкер, Магуайр, Стоунс, Чилуэлл, Филлипс, Райс, Фоден, Маунт, Стерлинг, Кейн.

Сборная Польши: Щенсны, Гелик, Глик, Беднарек, Рыбусь, Модер, Крыховяк, Бережински, Зелиньски, Свидерский, Пёнтек.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ассистенты — Рогир Хониг и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Аллард Линдхут.

Англия и Польша находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Венгрия, Албания, Андорра и Сан-Марино.

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