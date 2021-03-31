Гол Сперцяна помог сборной Армении обыграть Румынию в матче отбора ЧМ-2022
В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении принимала национальную команду Румынии. Встреча прошла на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Голы за сборную Армении забили Эдуард Сперцян, Вараздат Ароян и Тигран Барсегян. Результативную передачу Сперцяну отдал Хорен Баймарян. За румынскую национальную команду дубль оформил Александру Чикылдэу.
Сборная Армении набрала девять очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы J отборочного турнира ЧМ-2022. Румыния (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются национальные команды Германии, Северной Македонии, Исландии и Лихтенштейна.
Рекомендуем вам
- 31 марта 2021
-
22:03
-
21:22
-
20:55
-
20:39
-
20:33
-
20:05
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
17:33
-
16:19
-
14:45
-
14:31
-
13:52
-
11:33
-
10:29
-
09:53
-
09:40
-
09:30
-
09:22
-
09:00
-
03:58
-
03:21
-
03:08
-
02:41
-
02:24
-
01:51
-
01:35
-
01:09
-
01:08
-
01:01
-
00:59
-
00:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам