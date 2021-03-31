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Гол Сперцяна помог сборной Армении обыграть Румынию в матче отбора ЧМ-2022

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Гол Сперцяна помог сборной Армении обыграть Румынию в матче отбора ЧМ-2022
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении принимала национальную команду Румынии. Встреча прошла на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Голы за сборную Армении забили Эдуард Сперцян, Вараздат Ароян и Тигран Барсегян. Результативную передачу Сперцяну отдал Хорен Баймарян. За румынскую национальную команду дубль оформил Александру Чикылдэу.

Сборная Армении набрала девять очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы J отборочного турнира ЧМ-2022. Румыния (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются национальные команды Германии, Северной Македонии, Исландии и Лихтенштейна.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 3-й тур
31 марта 2021, среда. 19:00 МСК
Армения
Окончен
3 : 2
Румыния
1:0 Сперцян – 56'   1:1 Чикылдэу – 62'   1:2 Чикылдэу – 72'   2:2 Ароян – 86'   3:2 Барсегян – 89' (пен)
Удаления: нет / Пушкаш – 78'
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