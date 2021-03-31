Гол Сперцяна помог сборной Армении обыграть Румынию в матче отбора ЧМ-2022

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Армении принимала национальную команду Румынии. Встреча прошла на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване (Армения) и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



Голы за сборную Армении забили Эдуард Сперцян, Вараздат Ароян и Тигран Барсегян. Результативную передачу Сперцяну отдал Хорен Баймарян. За румынскую национальную команду дубль оформил Александру Чикылдэу.



Сборная Армении набрала девять очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы J отборочного турнира ЧМ-2022. Румыния (3) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются национальные команды Германии, Северной Македонии, Исландии и Лихтенштейна.