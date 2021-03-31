Кирьяков: Черчесов будет прав, если спросит: «Кого мне брать из молодёжки?»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал выступление российской молодёжки на Евро-2021. Россия U21 вылетела из турнира, набрав три очка на групповом этапе.
«У нас были предпосылки для успешного выступления на Евро — крупно выиграли у исландцев. Все заговорили о талантливом поколении, которое способно повторить успех 90-го года. К сожалению, от этого остались одни разговоры.
Сегодня была просто ужасная игра. Чувствовалась безысходность и непонимание, что надо делать. Они играют в зависимости от сопротивления. Если нет сопротивления, тогда могут играть, а когда появляется соперник неплохого уровня — теряются. Может, ребята подумали, что все играют, как исландцы. Нельзя сказать, что до матча с Данией были провалы, первый случился сегодня. Полная беспомощность.
Черчесов теперь справедливо может спросить: «Кого мне из них брать?» Он будет абсолютно прав. Сегодня он увидел, что обращать внимание пока не на кого. Чалов и Максименко пока не дотягивают до уровня национальной сборной. Сейчас дифирамбы закончатся, а начнётся рутина. Доказывайте игрой в клубах, что вы повзрослели, и пытайтесь попасть в основную сборную», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 31 марта 2021
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