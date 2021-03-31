«Двоякие ощущения». Галактионов прокомментировал вылет молодёжной сборной с Евро-2021

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вылет команды с Евро-2021 среди команд U21. В последнем туре группового этапа турнира молодёжная сборная России проиграла Дании (0:3).

«Двоякие ощущения. С одной стороны, впервые вышли на Евро, с другой – ставили задачи, в частности, выход из группы. Начало было многообещающим. Но дальше не смогли добиться результата, чтобы выполнить главную задачу. Результат неудовлетворительный. Что касается параллелей с плохим началом матчей, я вижу главную причину — и Франция, и Дания более скоростные команды, которые проповедуют хорошую игру. В определённые сегменты смогли что-то противопоставить, но глобально не смогли ответить.



С точки зрения разбора команды и анализа, мы были готовы к той манере игры — Дания нас не удивила. Удивило, что команда очень техничная, скоростная, с хорошим ведением игры. Очень приятно встречаться на таком уровне с такими командами. Для ребят это хороший опыт. Важно, чтобы мы сталкивались с таким же в нашем чемпионате.



С одной стороны, сделали хорошую историю, выйдя впервые за столько лет в финальную часть Евро. Давно такого не было. Но не удовлетворены, что не вышли из группы и не решили задачу выйти в четвертьфинал.



Мы берём обученность наших игроков и видим, что в определённых компонентах можем противопоставить тактику, старания, но индивидуальные качества соперника порой выше. Они и мощнее, и атлетичнее, и техничнее. Но нельзя вешать ярлыки на наших пацанов. Они старались, нельзя упрекнуть. Самоотдача была полная, но результат, к сожалению, такой», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.