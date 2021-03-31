Федун: чересчур много было фанфар, когда молодёжная сборная России обыграла Исландию

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча группового этапа Евро-2021 среди команд U21 Дания — Россия (3:0).



«Максименко можно только посочувствовать, когда так защиту рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен. Чересчур было много фанфар, когда выиграли у Исландии. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодёжной. Ребята неплохие, но посмотрите, как играли датчане: всё время треугольнички, всегда есть свободные игроки. А у нас кто как может.



Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое нужно посмотреть и сделать выводы», — приводит слова Федуна Sport24.

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