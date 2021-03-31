Игнатьев о вылете с Евро: к сожалению, это наша лучшая молодёжь. Надо найти ответственных

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал поражение молодёжной национальной команды в матче группового этапа Евро-2021 с Данией (0:3).



«Мы не выдержали тест на готовность. Проиграли матч по чисто футбольным компонентам. Не столько должен удручать результат, сколько качество игры. Датчане превосходили нас в понимании игры, в тактике, а главное — в индивидуальных действиях. Допущенные сегодня ошибки не связаны только с сегодняшним матчем. Это производная всего нашего детско-юношеского футбола. Сегодняшнее поражение не в деталях, а в системе. К сожалению, это наши лучшие представители среди всех молодых игроков. Этот чемпионат должен нас подтолкнуть к изменению ситуации, чтобы найти лекарство от этой проблемы, найти ответственных за происходящее.



Все ошибки однотипные — что сегодня, что в матче с Францией. Датчане быстро забили два мяча, грамотно играли по счёту, контролировали мяч, инициативу не отдали. Позорным ли было сегодняшнее поражение? Да не было никакого позора, многие команды вообще на этот турнир не попали. Сегодня был экзамен, и мы его не выдержали. Они просто сильнее нас, это надо принять. На поле были лучшие представители своего возраста. Надо прекращать говорить, что мы плохо работаем в юношеском футболе, и конкретно определять направление и людей, которые будут отвечать за это», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Агаевым.

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