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Роман Широков назвал игроков молодёжной сборной России, готовых играть в основной команде

Роман Широков назвал игроков молодёжной сборной России, готовых играть в основной команде
Футбол / Сборная России 0
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Бывший футболист сборной России Роман Широков назвал футболистов молодёжной сборной России, которые достойны вызова в главную команду страны.

«В молодёжке есть ребята, которые могут играть в основной сборной. Дивеев что, настолько плох? Всех собак на него повесили за Сербию, а я мега-ошибок от него не увидел. Потихоньку будут подводить к основе. Есть и ещё ребята, пробовать можно. Вратари – это вообще очевидно. Максименко и Сафонов, играющие на уровне ЛЧ и ЛЕ, точно не хуже, чем вратари 6-7 мест в РПЛ. Да и команды борются за первые места, а не просто в десятке. Но это решать уже главному тренеру.

Евгеньев? Сегодня был не лучший матч, но из тех, кто есть в молодёжке – в перспективе точно будет играть в национальной команде, если не снизит к себе требования», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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