Защитник молодёжки Голубев: команда играла хорошо, просто я допустил детские ошибки

Защитник молодёжной сборной России Артём Голубев поделился эмоциями после поражения в матче 3-го тура группового раунда чемпионата Европы с Данией (0:3).



«Эмоции плохие. Мы не выполнили задачу — не вышли из группы. Если говорить лично о моей игре, то я допустил две голевые ошибки, за которые поплатились. Играли хорошо, просто я допустил детские ошибки — и 0:2. С такого счёта уже тяжело отыграться», — цитирует Голубева «Матч ТВ».

В матче заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная России проиграла национальной команде Дании. Встреча проходила на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия) и завершилась со счётом 0:3.



Первый гол был забит на 10-й минуте после провала опорной зоны россиян. Йеспер Линдстрём сделал передачу в штрафную, Якоб Ларсен выскочил на ворота, качнул Александра Максименко и послал мяч в пустые ворота. На 11-й минуте после очередного провала в обороне Линдстрём с левого края вошёл в штрафную и прострелил центр, Андерс Драйер пробил в упор — мяч от ноги Максименко влетел в ворота россиян. На 90-й минуте Карло Хольс довёл счёт до разгромного.