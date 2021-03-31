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Защитник молодёжки Голубев: команда играла хорошо, просто я допустил детские ошибки

Защитник молодёжки Голубев: команда играла хорошо, просто я допустил детские ошибки
Футбол / Сборная России 0
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Защитник молодёжной сборной России Артём Голубев поделился эмоциями после поражения в матче 3-го тура группового раунда чемпионата Европы с Данией (0:3).

«Эмоции плохие. Мы не выполнили задачу — не вышли из группы. Если говорить лично о моей игре, то я допустил две голевые ошибки, за которые поплатились. Играли хорошо, просто я допустил детские ошибки — и 0:2. С такого счёта уже тяжело отыграться», — цитирует Голубева «Матч ТВ».

В матче заключительного 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная России проиграла национальной команде Дании. Встреча проходила на стадионе «Халадаш» в Сомбатхее (Венгрия) и завершилась со счётом 0:3.

Первый гол был забит на 10-й минуте после провала опорной зоны россиян. Йеспер Линдстрём сделал передачу в штрафную, Якоб Ларсен выскочил на ворота, качнул Александра Максименко и послал мяч в пустые ворота. На 11-й минуте после очередного провала в обороне Линдстрём с левого края вошёл в штрафную и прострелил центр, Андерс Драйер пробил в упор — мяч от ноги Максименко влетел в ворота россиян. На 90-й минуте Карло Хольс довёл счёт до разгромного.

Молодёжная сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2021
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