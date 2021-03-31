Наумов: Чорлука – не Сёмин. Легендой «Локомотива» его назвать нельзя

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход защитника Ведрана Чорлуки из московского клуба.

«Давно известно, что он уходит из клуба. Для клуба, может быть, с финансовой точки зрения это логично, потому что зарплатная ведомость перегружена. Чорлука – защитник достойного уровня, но клуб имеет на это право, если у них с финансами проблема.



Мурило и Пабло – достойная замена Чорлуке. Они и покупали их с мыслью, что хорват уйдёт. Но он, конечно, большой мастер. Может быть, стоило попробовать продлить с ним контракт на год с понижением зарплаты. Видимо, не получилось. В этой ситуации клуб поступил верно.



Жалко, что на трибунах мало болельщиков, чтобы проводить его с почестями. Фанаты «Локомотива» очень чувствительны к таким вещам. Они с благодарностью относятся к футболистам, которые полностью отдаются на поле. Чорлука — один из лучших легионеров клуба. Легендой его назвать нельзя. Он, конечно, не Сёмин — их нельзя сравнивать», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.