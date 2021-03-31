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Мостовой: приличный провал нашей молодёжки. А то кричали: вышли на Евро!

Мостовой: приличный провал нашей молодёжки. А то кричали: вышли на Евро!
Футбол / Сборная России 0

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет молодёжной сборной России с Евро-2021.

«Провал. Причём приличный провал нашей молодёжки. После Исландии вознесли. Но с Францией-то уже это не проходило. Датчане в последних пяти играх ни разу нам не проиграли вообще. Ужасно провели 15 минут, убили интригу почти сразу. Непонятный был состав у нашей команды. Нельзя перехваливать. Команда ничего не добилась. А то кричали: вышли на Евро! Да это же беда нашего футбола, что страна со 150 миллионами населения впервые за 10 лет вышла на Евро. Это же касается и первой сборной. Не надо кричать. Мы ничего не выигрывали очень давно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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