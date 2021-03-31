Круговой: неизвестно, почему я не сыграл за молодёжку на Евро-2021. Все вопросы к тренеру

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и молодёжной сборной России Данил Круговой прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы — 2021 среди команд U21.
«Причина, по которой я не сыграл ни минуты на молодёжном Евро — 2021 мне неизвестна, все вопросы к главному тренеру. Да, я считаю, что у нас собралась отличная команда для решения задачи (выход из группы), но мы её не выполнили. С большим уважением отношусь к любому решению тренерского штаба, под чьим руководством я играю. Никаких обид быть не может, это профессиональный спорт. Вопрос о конкуренции. Не считаю, что я её проиграл.
Выигрываем все вместе, проигрываем все вместе — коллективная ответственность вне зависимости от обстоятельств. Евро-2021 был последним циклом этого созыва молодёжной сборной. Рад был быть частью этой команды. Эту страницу жизни мы перевернули, двигаемся дальше», — написал Круговой на своей странице в «Инстаграме».
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