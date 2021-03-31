«Только «Локо»!» Чорлука опубликовал фото с кружкой пива

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука, объявивший об уходе из московского клуба по окончании сезона, на своей странице в «Инстаграме» опубликовал чёрно-белую фотографию в футболке «железнодорожников».

На снимке Чорлука держит в руках кружку пива. «Только «Локо»!» — подписал Ведран фото.

Сегодня, 31 марта, Ведран Чорлука объявил об уходе из московского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах Чорлуки заинтересовано московское «Динамо». Для «Динамо» этот вариант является очень серьёзным: клуб привлекает многолетний опыт хорватского защитника в Российской Премьер-Лиге.



В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.