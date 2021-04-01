Уткин: Россия на турнир вроде Евро едет блистать и покорять. От этого и пыжится команда

Блогер Василий Уткин прокомментировал вылет молодёжной сборной России с Евро-2021.
«Насчет молодёжки. Вот мы ж не можем съездить на турнир вроде Евро без того, чтобы завоевать и покорить. Не можем, как Исландия или, думаю, Дания тоже, съездить, чтобы посмотреть, чего сами стоим, где наше место в мире. Или Европе. Тем более, что в целом это место нам ясно. Есть же еврокубки, рейтинги. Все они не абсолютны, но ведь все показывают примерно одно.
Но нет! Мы едем обязательно блистать и покорять. От этого и пыжится команда, травяного шороху боится, хрупкая, как ватная палочка, и со страху если пропускает, то вначале и сразу два. Или ещё как-то. А этого не нужно. Попробуйте в следующий раз, ну, не знаю — с деятельным любопытством. А то мы скоро новое поколение, поскольку в других местах уже всё обыскали, станем селекционировать средствами колоноскопии. Это мера, конечно, увлекательная, но… Отчаянная», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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