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Гнабри — о поражении Германии: мы были фаворитами матча. Разочарованы, что ушли ни с чем

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Гнабри — о поражении Германии: мы были фаворитами матча. Разочарованы, что ушли ни с чем
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал поражение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Северной Македонией (1:2).

«Мы не реализовали свои моменты. Соперник усложнил нам жизнь, но мы всё равно верили, что сможем забить ещё. Мы доминировали на поле. Сборной Германии нужно добиваться лучших результатов, но я не беспокоюсь насчёт Евро. Турнир ещё не начался, у нас есть время поработать над своей игрой. Мы были фаворитами матча с Северной Македонией и создали много моментов. Разочарованы, что ушли ни с чем», — приводит слова Гнабри официальный сайт УЕФА.

Сборная Северной Македонии набрала 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы J. Германия (6) — на 3-м месте.

Сборная Германии проиграла Северной Македонии в матче отбора ЧМ-2022
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