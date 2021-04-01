Гнабри — о поражении Германии: мы были фаворитами матча. Разочарованы, что ушли ни с чем

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал поражение в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Северной Македонией (1:2).



«Мы не реализовали свои моменты. Соперник усложнил нам жизнь, но мы всё равно верили, что сможем забить ещё. Мы доминировали на поле. Сборной Германии нужно добиваться лучших результатов, но я не беспокоюсь насчёт Евро. Турнир ещё не начался, у нас есть время поработать над своей игрой. Мы были фаворитами матча с Северной Македонией и создали много моментов. Разочарованы, что ушли ни с чем», — приводит слова Гнабри официальный сайт УЕФА.

Сборная Северной Македонии набрала 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы J. Германия (6) — на 3-м месте.