«Лучше бы ничего не писал! Смешно». Радимов отреагировал на пост Кругового про молодёжку

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оставил комментарий к посту в «Инстаграме» полузащитника петербургского «Зенита» и молодёжной сборной России Данила Кругового.

«Что отвечал, что промолчал! Воды налил! Лучше бы вообще ничего не писал! Смешно», — прокомментировал Радимов. «Внимательно прочитаю ваши аргументы», — ответил ему Круговой.

Круговой в своём посте высказался о вылете национальной команды с чемпионата Европы — 2021 среди команд U21. «Причина, по которой я не сыграл ни минуты на молодёжном Евро — 2021 мне неизвестна, все вопросы к главному тренеру. Да, я считаю, что у нас собралась отличная команда для решения задачи (выход из группы), но мы её не выполнили», — написал Круговой на своей странице.