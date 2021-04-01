«Не знаю, как это объяснить». Гюндоган — о поражении Германии в игре с Северной Македонией

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал поражение в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Северной Македонией (1:2).



«Не знаю, как это объяснить. Мы знали, что нельзя недооценивать соперника, и я не думаю, что мы допустили такую ошибку. Просто мы были недостаточно хороши в этом матче. Нужно работать над реализацией моментов, а иначе проблема не решится», — приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.



Сборная Северной Македонии набрала 6 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы J. Германия (6) — на 3-м месте. Лидером группы является сборная Армении (9). Румыния (3) — на 4-м месте. Исландия (3) — на 5-м месте. Замыкает таблицу Лихтенштейн (0).

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