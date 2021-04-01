Кварацхелия отметился ярким голом в матче с Грецией, красиво уложив соперника на газон

В 3-м туре группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Греции сыграла вничью со сборной Грузии. Встреча проходила на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась со счётом 1:1.
На 78-й минуте встречи 20-летний полузащитник сборной Грузии Хвича Кварацхелия, выступающий за казанский «Рубин», отметился ярким сольным проходом с фланга, в результате которого он сместился в штрафную площадь, уложив в дриблинге соперника на газон, и точным ударом в ближний угол отправил мяч в сетку ворот.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».
В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 20 встречах за казанский «Рубин» в чемпионате России, в которых отметился 3 забитыми мячами и 8 результативными передачами.
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