Брейдо: Баринов рассказывал об интересе «Манчестер Сити». Говорил, хочет в Европу

Кирилл Брейдо, бывший PR-директор и экс-директор по связям с общественностью московского «Локомотива», сообщил, что английский «Манчестер Сити» проявлял интерес к полузащитнику железнодорожников Дмитрию Баринову.
«Это мой самый близкий друг в команде. Мы с Барой давно знакомы. Помню, как мы с ним в 2015-м летали с молодёжкой на выезд с «Уралом». Он тогда забил шикарный гол в девятку, и только мы вдвоём переехали из отеля молодёжки в отель основы. Помню, сидим с ним в столовой, и он меня спрашивает: «Кирюх, а ты бы меня поставил или…» Не помню кого. Почему-то хочу сказать, что Н’Динга, но он, кажется, позже пришёл. Не суть. Я ответил: «Конечно, тебя, но попозже». Он тогда на поле не появился. Когда мы прилетели в Москву, у него утром была тренировка, а у меня — интервью. Мы тогда оба поехали спать в Баковку. У него ещё не было своей комнаты, а мне она в принципе не полагается. Мы легли с ним на верхнем этаже в тренажёрном зале. Знаешь, свет выключен, и мы, как в лагере, болтали обо всяком. Бара рассказывал про интерес со стороны «Манчестер Сити». Он тогда уже со сборной России взял и золото, и серебро на юношеском Евро. Баринов говорил, что хочет в Европу, но сначала нужно стать звездой и капитаном «Локомотива», — сказал Брейдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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