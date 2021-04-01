Владельцы «Ливерпуля» продали акции клуба на € 638 млн частной инвестиционной компании

Американская компания Fenway Sports Group, которая владеет английским «Ливерпулем», продала 10% акций клуба за € 638 млн, чтобы позволить клубу легче справиться с последствиями пандемии. Об этом сообщает The Times.
Как уточняет источник, «Ливерпуль» потерял около € 141 млн за последний год, а данная сделка позволит клубу продолжить реконструкцию «Энфилда», а также реализовать свои летние трансферные планы для поддержки команды Юргена Клоппа.
Соглашение с частной инвестиционной компанией RedBird Capital Partners не означает, что Клоппу будет предоставлен огромный трансферный бюджет, но предполагает для «Ливерпуля» некоторую преемственность и стабильность.
Напомним, что «Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков в 29 встречах. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 5 очков.
- 1 апреля 2021
-
04:17
-
03:42
-
03:30
-
03:11
-
02:55
-
02:04
-
01:42
-
01:26
-
00:53
-
00:52
-
00:39
-
00:28
-
00:24
- 31 марта 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:41
-
23:39
-
23:38
-
23:37
-
23:37
-
23:37
-
22:51
-
22:48
-
22:41
-
22:41
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:20
-
22:14
-
22:03
-
22:03
-
22:01
-
21:44
-
21:44