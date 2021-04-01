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Владельцы «Ливерпуля» продали акции клуба на € 638 млн частной инвестиционной компании

Владельцы «Ливерпуля» продали акции клуба на € 638 млн частной инвестиционной компании
Футбол / Англия 0

Американская компания Fenway Sports Group, которая владеет английским «Ливерпулем», продала 10% акций клуба за € 638 млн, чтобы позволить клубу легче справиться с последствиями пандемии. Об этом сообщает The Times.

Как уточняет источник, «Ливерпуль» потерял около € 141 млн за последний год, а данная сделка позволит клубу продолжить реконструкцию «Энфилда», а также реализовать свои летние трансферные планы для поддержки команды Юргена Клоппа.

Соглашение с частной инвестиционной компанией RedBird Capital Partners не означает, что Клоппу будет предоставлен огромный трансферный бюджет, но предполагает для «Ливерпуля» некоторую преемственность и стабильность.

Напомним, что «Ливерпуль» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков в 29 встречах. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет 5 очков.

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