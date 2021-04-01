«Манчестер Сити» интересуется хавбеком «Спортинга», по которому делал предложение ЦСКА

Селекционная служба английского «Манчестер Сити» определила три кандидата на замену 35-летнему бразильскому полузащитнику Фернандиньо, который может покинуть клуб по истечению контракта, сообщает A Bola.

Так, «горожане» интересуются 25-летним португальским хавбеком «Спортинга» Жоау Пальиньей, предложение по которому летом делал московский ЦСКА. Также в шорт-листе «Сити» оказались полузащитник Денис Закария из мёнхенгладбахской «Боруссии» и Сандер Берге из «Шеффилд Юнайтед».

Палинья находится в системе «Спортинга» с 2013 года, а его контракт рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Жоау принял участие в 22 матчах португальской Примейры, отметившись одним забитым мячом. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.