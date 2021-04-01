Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству реализованных пенальти

В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Англии принимала национальную команду Польши. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 19-й минуте встречи форвард англичан Гарри Кейн открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый. Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», 27-летний нападающий стал рекордсменом сборной Англии по этому показателю, на его счету 10 успешных попыток реализации пенальти. По этому показателю он обошёл бывшего полузащитника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который забил 9 голов с пенальти.



Кроме того, Кейн теперь забивал в каждом матче за две недели в сборной Англии, став лишь третьим игроком, повторившим это достижение, после Уэйна Руни и всё того же Лэмпарда.



С 34 голами на международной арене Кейн продолжает преследовать рекордсмена — Уэйна Руни, который забил за сборную Англии 53 мяча.