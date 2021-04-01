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Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству реализованных пенальти

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Кейн стал рекордсменом сборной Англии по количеству реализованных пенальти
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
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В матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Англии принимала национальную команду Польши. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 19-й минуте встречи форвард англичан Гарри Кейн открыл счёт в матче, реализовав 11-метровый. Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», 27-летний нападающий стал рекордсменом сборной Англии по этому показателю, на его счету 10 успешных попыток реализации пенальти. По этому показателю он обошёл бывшего полузащитника лондонского «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который забил 9 голов с пенальти.

Кроме того, Кейн теперь забивал в каждом матче за две недели в сборной Англии, став лишь третьим игроком, повторившим это достижение, после Уэйна Руни и всё того же Лэмпарда.

С 34 голами на международной арене Кейн продолжает преследовать рекордсмена — Уэйна Руни, который забил за сборную Англии 53 мяча.

Сборная Англии избежала поражения в домашнем матче отбора ЧМ-2022 с Польшей
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