Вылет молодёжки с Евро, уход Чорлуки и очередной гол Хвичи за Грузию. Главное к утру

Молодёжная сборная России по футболу разгромно проиграла Дании и не вышла из группы на Евро, Ведран Чорлука объявил об уходе из «Локомотива», а Хвича Кварацхелия забил гол за сборную Грузии — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Молодёжная сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2021.

2. Чорлука объявил об уходе из «Локомотива».

3. Кварацхелия отметился ярким голом в матче с Грецией, красиво уложив соперника на газон.

4. Даниил Медведев проиграл Роберто Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира в Майами.

5. «Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту», у Кныжова первый гол в НХЛ.

6. ЦСКА установил мощный исторический рекорд в Евролиге.

7. Гол Сперцяна помог сборной Армении обыграть Румынию в матче отбора ЧМ-2022.

8. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Еврокубка.

9. Украина упустила победу в матче с Казахстаном, Франция обыграла Боснию.

10. «Химки» в овертайме обыграли АСВЕЛ в матче Евролиги, Швед набрал 32 очка.