Вылет молодёжки с Евро, уход Чорлуки и очередной гол Хвичи за Грузию. Главное к утру

Молодёжная сборная России по футболу разгромно проиграла Дании и не вышла из группы на Евро, Ведран Чорлука объявил об уходе из «Локомотива», а Хвича Кварацхелия забил гол за сборную Грузии — главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Молодёжная сборная России разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро-2021.
2. Чорлука объявил об уходе из «Локомотива».
3. Кварацхелия отметился ярким голом в матче с Грецией, красиво уложив соперника на газон.
4. Даниил Медведев проиграл Роберто Баутиста-Агуту в 1/4 финала турнира в Майами.
5. «Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту», у Кныжова первый гол в НХЛ.
6. ЦСКА установил мощный исторический рекорд в Евролиге.
7. Гол Сперцяна помог сборной Армении обыграть Румынию в матче отбора ЧМ-2022.
8. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел в полуфинал Еврокубка.
9. Украина упустила победу в матче с Казахстаном, Франция обыграла Боснию.
10. «Химки» в овертайме обыграли АСВЕЛ в матче Евролиги, Швед набрал 32 очка.
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