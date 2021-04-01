Чемпион мира Каузио: Агуэро идеально подошёл бы «Ювентусу»

Чемпион мира 1982 года, шестикратный чемпион Италии в составе туринского «Ювентуса» Франко Каузио предположил, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отлично вписался бы в состав «старой синьоры». Ранее аргентинский форвард сообщил, что покинет английский клуб по окончании сезона.

«Он бы идеально подошёл «Ювентусу». Агуэро доказал, что может быть полезен во многих клубах, если готов на 100%. Игроки уже не считаются старыми в 32 года. На месте руководителей «Ювентуса» я бы предложил ему двухлетний контракт, потому что убеждён, что он принесёт немало пользы. Он может быть, как Тевес. Однако Серхио нужно быть мотивированным и хотеть побеждать, как Тевес», — приводит слова Каузио La Gazzetta Dello Sport.

Серхио Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. Его контракт с «горожанами» истекает 30 июня 2021 года. Аргентинец в нынешнем сезоне чемпионата Англии принял участие в восьми матчах и забил один гол. В составе «горожан» он четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз брал Кубок лиги, три раза побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.

Гол Серхио Агуэро в ворота «Фулхэма»