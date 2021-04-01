Главный тренер Армении: Сперцян показал сильный характер. Он может стать важным игроком

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос прокомментировал победу в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с Румынией (3:2).



«Я доверял нашим футболистам, мы знали, что нас ждёт тяжёлый вызов, потому что попали в сложную группу. Однако футболисты сборной Армении доказали, что достойны надевать футболки национальной команды. Я очень рад, что нам удалось добиться такого успеха. Эта победа принадлежит стране, болельщикам. Это победа нашей страны. Всё было хорошо организовано. Мы старались использовать свободные зоны соперника. Во втором тайме мы сыграли замечательно, вышли побеждать. Эта победа принадлежит всей команде, но Эдуард Сперцян показал сильный характер. Он может стать важным футболистом для команды. То же самое можно сказать и о Жирайре Шагояне», — цитирует Капарроса News.am.



Голы за сборную Армении забили Эдуард Сперцян, Вараздат Ароян и Тигран Барсегян. Результативную передачу Сперцяну отдал Хорен Байрамян. За румынскую национальную команду дубль оформил Александру Чикылдэу.

Гол Сперцяна помог сборной Армении обыграть Румынию в матче отбора ЧМ-2022