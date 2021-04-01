Санкт-Петербург может увеличить квоту болельщиков на Евро-2020 до конца апреля

В Санкт-Петербурге состоялось заседание оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению чемпионата Европы — 2020.
Как сообщает пресс-служба оргкомитета, он утвердил решение о допуске на матчи Евро 50 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона. Отмечается, что УЕФА оставляет всем городам-организаторам турнира возможность расширить предел вместимости арен при улучшении ситуации с коронавирусом. Сделать это можно будет до 28 апреля.
«Конечно, мы ждём и будем рады видеть на трибунах болельщиков и сделаем всё, чтобы Евро прошёл с соблюдением всех эпидемиологических мер и ограничений. Сейчас мы вместе с правительством города готовим уведомление в УЕФА о 50-процентной вместимости трибун и отправим этот документ до 7 апреля», — сказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
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