Санкт-Петербург может увеличить квоту болельщиков на Евро-2020 до конца апреля

В Санкт-Петербурге состоялось заседание оргкомитета по координации работ по подготовке и проведению чемпионата Европы — 2020.



Как сообщает пресс-служба оргкомитета, он утвердил решение о допуске на матчи Евро 50 процентов болельщиков от общей вместимости стадиона. Отмечается, что УЕФА оставляет всем городам-организаторам турнира возможность расширить предел вместимости арен при улучшении ситуации с коронавирусом. Сделать это можно будет до 28 апреля.



«Конечно, мы ждём и будем рады видеть на трибунах болельщиков и сделаем всё, чтобы Евро прошёл с соблюдением всех эпидемиологических мер и ограничений. Сейчас мы вместе с правительством города готовим уведомление в УЕФА о 50-процентной вместимости трибун и отправим этот документ до 7 апреля», — сказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

В Госдуме отреагировали на информацию, что Санкт-Петербург и Лондон примут все матчи Евро