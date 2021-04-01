Казахстанский сайт 1 апреля сообщил, что Зайнутдинов подписал контракт с «Аталантой»

Казахстанский сайт Vesti.kz 1 апреля сообщил, что полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов подписал пятилетний контракт с «Аталантой». Как утверждает источник, сезон 22-летний футболист доиграет в ЦСКА, после чего отправится в Италию. Финансовые детали сделки не уточняются.



Ранее главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов заявил, что Зайнутдинов получил травму в последнем матче за ЦСКА, однако медицинский штаб армейцев не уведомил об этом представителей национальной команды. Из-за повреждения Бактиёр пропустил матч с Францией, после чего его стали критиковать в социальных сетях. Футболист на критику ответил.



Зайнутдинов перешёл в ЦСКА в прошлом году. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Хавбек ЦСКА Зайнутдинов пропустит не меньше двух недель