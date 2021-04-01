Сергей Семак: чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, променял ли бы два чемпионства в Российской Премьер-Лиге на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.



«Конечно, не променял бы. Выход из группы — да, это здорово, но дальше что? Чемпионат России — это гораздо более важно, чем плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы завоевать еврокубки, нужно быть сильнее. Конечно, выход из группы — это хорошо. Но это же не титул! Это то же самое, как перед матчами сборной России на крупных турнирах все говорят о выходе из группы. Ну вышли — и что? А дальше вылетели. И толку? Тут важно само качество игры. К этому нужно стремиться», — цитирует Семака «Спорт-экспресс».



«Зенит» в 23 матчах набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Спартак» (44) — второй.

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