Миши Батшуайи: я не ощущаю доверия к себе в «Кристал Пэлас»

Бельгийский нападающий «Челси» Миши Батшуайи, выступающий в аренде за «Кристал Пэлас», оценил своё положение в клубе.
«Когда я приезжаю в сборную, то словно получаю заряд энергии. В клубе мне трудно. Клуб и сборная — разные вещи. Тренер, одноклубники и вся система в «Пэлас» другая. В сборной я чувствую доверие со стороны тренера. В «Кристал Пэлас» такого доверия я не ощущаю.
Мы много разговариваем с Роберто Мартинесом (главный тренер сборной Бельгии. — Прим. «Чемпионата»), даже когда я возвращаюсь в клуб. Я выкладываюсь на 200%, чтобы не разочаровать его», — приводит слова Батшуайи Goal.
Батшуайи уже выступал в аренде за «Кристал Пэлас» во второй половине сезона-2018/2019. В «Челси» форвард перешёл в 2016 году, а ранее защищал цвета «Марселя» и «Стандарда». За время в лондонском клубе также отправлялся набираться опыта в дортмундскую «Боруссию» и «Валенсию». С 2015 года вызывается в сборную Бельгии.
Обзор матча «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»
- 1 апреля 2021
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