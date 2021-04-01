Миши Батшуайи: я не ощущаю доверия к себе в «Кристал Пэлас»

Бельгийский нападающий «Челси» Миши Батшуайи, выступающий в аренде за «Кристал Пэлас», оценил своё положение в клубе.

«Когда я приезжаю в сборную, то словно получаю заряд энергии. В клубе мне трудно. Клуб и сборная — разные вещи. Тренер, одноклубники и вся система в «Пэлас» другая. В сборной я чувствую доверие со стороны тренера. В «Кристал Пэлас» такого доверия я не ощущаю.

Мы много разговариваем с Роберто Мартинесом (главный тренер сборной Бельгии. — Прим. «Чемпионата»), даже когда я возвращаюсь в клуб. Я выкладываюсь на 200%, чтобы не разочаровать его», — приводит слова Батшуайи Goal.

Батшуайи уже выступал в аренде за «Кристал Пэлас» во второй половине сезона-2018/2019. В «Челси» форвард перешёл в 2016 году, а ранее защищал цвета «Марселя» и «Стандарда». За время в лондонском клубе также отправлялся набираться опыта в дортмундскую «Боруссию» и «Валенсию». С 2015 года вызывается в сборную Бельгии.

Обзор матча «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»