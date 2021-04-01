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Агент Зайнутдинова назвал первоапрельской шуткой новость о переходе игрока в «Аталанту»

Агент Зайнутдинова назвал первоапрельской шуткой новость о переходе игрока в «Аталанту»
Футбол / РПЛ 0

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, назвал первоапрельской шуткой новость о переходе игрока в «Аталанту».

«Это первоапрельская шутка. Мне больше нечего добавить», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее казахстанский сайт Vesti.kz 1 апреля сообщил, что полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов подписал пятилетний контракт с «Аталантой». Отмечалось, что сезон 22-летний футболист доиграет в ЦСКА, после чего отправится в Италию. Финансовые детали сделки не уточняются.

Зайнутдинов перешёл в ЦСКА в прошлом году. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Казахстанский сайт 1 апреля сообщил, что Зайнутдинов подписал контракт с «Аталантой»
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