Агент Зайнутдинова назвал первоапрельской шуткой новость о переходе игрока в «Аталанту»

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова, назвал первоапрельской шуткой новость о переходе игрока в «Аталанту».



«Это первоапрельская шутка. Мне больше нечего добавить», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Ранее казахстанский сайт Vesti.kz 1 апреля сообщил, что полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов подписал пятилетний контракт с «Аталантой». Отмечалось, что сезон 22-летний футболист доиграет в ЦСКА, после чего отправится в Италию. Финансовые детали сделки не уточняются.



Зайнутдинов перешёл в ЦСКА в прошлом году. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провёл 22 матча в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Казахстанский сайт 1 апреля сообщил, что Зайнутдинов подписал контракт с «Аталантой»