Фердинанд: если бы Джеррард был в «Манчестер Юнайтед», мы бы выиграли всё и даже больше

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высоко отозвался об экс-партнёре по сборной Англии, бывшем полузащитнике «Ливерпуля» Стивене Джеррарде, ныне занимающем пост главного тренера «Рейнджерс».
«Джеррард просто тащил игру на себе в больших матчах — полуфинал и финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии. Но я хотел бы посмотреть на его вклад в большой команде. В топ-коллективах ты обычно разделяешь работу с другими. В «Ливерпуле» же это всегда должен был быть Стивен. Мяч всегда должен был прийти к нему, и всё должен был решить именно он. В командах, которые выигрывают трофеи, это распределяется. Да, у нас был Роналду, но также были Руни и Тевес.
Если бы я покупал билет на матч, то выбрал бы тот, где играет Джеррард. Он менял ход матча одним подкатом или ударом. На каждой тренировке он делал что-то, после чего все думали: «Вау». Если бы он был в «Манчестер Юнайтед», мы бы выиграли всё и даже больше», — цитирует Фердинанда Give me Sport со ссылкой на его подкаст.
- 1 апреля 2021
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