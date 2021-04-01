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«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником, которого сватали в «Ливерпуль»

«Манчестер Юнайтед» заинтересовался защитником, которого сватали в «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Защитник «Лилля» Свен Ботман пользуется популярностью среди клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», на этот раз 21-летним футболистом заинтересовался «Манчестер Юнайтед». Свен находится в списке потенциальных усилений «красных дьяволов».

Ранее Ботмана хотел заполучить «Ливерпуль». Сообщалось, что красные попытаются приобрести его в зимнее трансферное окно, однако сделка так и не состоялась. Вместо Свена мерсисайдцы усилились другими защитниками.

Ботман перешёл в «Лилль» в прошлом году, а до этого выступал за молодёжную команду родного «Аякса» и уходил в аренду в «Херенвен». В нынешнем сезоне голландец провёл 29 матчей во французской Лиге 1 и получил три жёлтые карточки.

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