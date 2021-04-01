Гвардиола: Марадона покорил Италию, Месси — Испанию, а Агуэро — Англию

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о нападающем Серхио Агуэро, объявившем об уходе из клуба по окончании сезона.
«Марадона покорил Италию, Месси — Испанию, а Агуэро — Англию. Их статистика говорит за себя. Когда в тебе всё время горит пламя, как у Серхио, ты зачастую выигрываешь матчи в одиночку. Агуэро — невероятный человек. У нас есть ещё полтора месяца, чтобы завоевать трофеи с ним и насладиться его голами», — цитирует Гвардиолу Marca со ссылкой на ESPN.
Ранее стало известно, что подписать Агуэро готовы «Ювентус» и «Интер». Также сообщалось об интересе к 32-летнему футболисту со стороны «Барселоны».
Агуэро перешёл в «Манчестер Сити» летом 2011 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 40 млн. В составе «горожан» форвард четырежды выиграл чемпионат Англии, пять раз — Кубок лиги, три раза — Суперкубок страны, а также завоевал Кубок Англии.
- 1 апреля 2021
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