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Гендиректор «Рубина»: приложу максимум усилий, чтобы оставить Хвичу в «Рубине»

Гендиректор «Рубина»: приложу максимум усилий, чтобы оставить Хвичу в «Рубине»
Футбол / РПЛ 0
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что готов приложить максимальные усилия, чтобы оставить полузащитника Хвичу Кварацхелию в составе клуба.

«Уверен, что скоро факсы с запросами на Хвичу пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя. На Дибалу его готов обменять (смеётся)», — цитирует Сайманова «Бизнес Online».

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 20 встречах за казанский «Рубин» в чемпионате России, в которых отметился тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Кварацхелия отметился ярким голом в матче с Грецией, красиво уложив соперника на газон
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