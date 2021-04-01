Гендиректор «Рубина»: приложу максимум усилий, чтобы оставить Хвичу в «Рубине»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал, что готов приложить максимальные усилия, чтобы оставить полузащитника Хвичу Кварацхелию в составе клуба.



«Уверен, что скоро факсы с запросами на Хвичу пойдут пачками. Слушайте, ведь ему 20 лет исполнилось, грубо говоря, вчера. Он заиграл в 19 лет и только-только портфель школьный убрал. Талант! Я бы очень хотел, чтобы следующий сезон он отыграл у нас. Приложу максимум усилий, чтобы его у нас оставить. При этом я понимаю, что пересидеть Хвиче у нас тоже нельзя. На Дибалу его готов обменять (смеётся)», — цитирует Сайманова «Бизнес Online».



В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 20 встречах за казанский «Рубин» в чемпионате России, в которых отметился тремя забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Кварацхелия отметился ярким голом в матче с Грецией, красиво уложив соперника на газон