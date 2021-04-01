Жерар Пике: проигрыш «Ливерпулю» — один из самых болезненных

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о важности побед и поражений, вспомнив о вылете из Лиги чемпионов в сезоне-2018/2019. Тогда сине-гранатовые разгромили «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче (3:0), а в ответном проиграли со счётом 0:4. Красные в итоге выиграли турнир.
«Нужно оставаться лучшим и побеждая, и проигрывая. У нас были болезненные поражения. Одно из главных — в матче с «Ливерпулем». Это тяжело. В целом в жизни больше проигрываешь, чем выигрываешь. Поражение — часть жизни.
Главные победы? Все выигранные финалы Лиги чемпионов — это самые яркие моменты. Также чемпионат мира, потому что этого не случалось ранее. Побеждать здорово, но в итоге с тобой остаётся опыт. Достижения хороши, но самое важное — твой путь», — приводит слова Пике Marca.
- 1 апреля 2021
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